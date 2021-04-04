"ОПОРА" вимагає розслідувати можливі фальсифікації на окрузі No87 у Прикарпатті

Спостерігачі "ОПОРИ" наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

За даними "ОПОРИ", процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК / ua.depositphotos.com

Громадянська мережа "ОПОРА" заявляє про недотримання у одномандатному виборчому окрузі No87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення.

Про це йдеться у попередній заяві "ОПОРИ" щодо підсумків голосування на проміжних виборах до Ради в ОВО No87 на Івано-Франківщині.

Спостерігачі "ОПОРИ" наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

За їхніми даними, процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу.

"Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами 6 ДВК і даними повторного підрахунку голосів. Виявлені проблеми вплинули на остаточні результати голосування в одномандатному виборчому окрузі", - йдеться у заяві.

В "ОПОРІ" зазначають, що за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія "За майбутнє") зменшилась. За даними протоколів 6 ДВК за кандидата разом було віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку.

Причому дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

"На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб'єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК. І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, ОПОРА вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування", - йдеться у заяві.

Також "ОПОРА" звертається до Служби безпеки України з рекомендацією оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів 1 квітня у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК No 87 та публічно відреагувати на звинувачення з боку окремих суб'єктів виборчого процесу щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування.

Центральній виборчій комісії "ОПОРА" рекомендує скористатися своїми контрольними повноваженнями і забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу встановлення підсумків голосування та результатів виборів.