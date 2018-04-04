Оппоблок обжалует в КСУ закон о реинтеграции Донбасса - депутат

Группа народных депутатов направила в Конституционный суд представление о признании неконституционным закона о реинтеграции Донбасса.

Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил секретарь комитета, народный депутат от БПП Иван Винник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление на признание неконституционным закона о деоккупации Донбасса. Угадайте авторов - Нимченко (депутат от Оппоблока Василий Нимченко) и компания и "Украинский выбор", - сказал Винник.

Поэтому он призвал депутатов максимально придерживаться Регламента при подготовке законопроекта о нацбезопасности. Читайте также: Украина должна уже сейчас готовиться к возвращению Донбасса - Марчук

Как сообщал Укринформ, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", которым Россия признается страной-агрессором, осуществляющей временную оккупацию части территории Украины.

В документе определена дата начала оккупации части Украины, в частности Крыма и Севастополя - 20 февраля 2014 года.

Законом о реинтеграции Донбасса определяются особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Предусмотрено, что границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются Президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных сил.

Согласно закону, ответственность за материальный или моральный ущерб, нанесенный Украине в результате агрессии Российской Федерации, возлагается на Россию в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Кроме того, депутаты установили, что лица, которые участвуют в вооруженной агрессии Российской Федерации или привлеченные к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за нарушения законодательства Украины и норм международного гуманитарного права.

Закон вступил в силу 24 февраля 2018 года.