"Оппоблок" проголосовал против закона о реинтеграции Донбасса

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" в значительном большинстве не поддержали законопроект No 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Это следует из результатов голосования.

Так, за данный документ проголосовали 280 нардепов.

В принятом законе Российская Федерация признается государством-агрессором, - соответствующую поправку нардепы приняли в ходе обсуждения документа перед голосованием.

Из 43 членов фракции "Оппозиционного блока" на заседании присутствовали 37 парламентариев: 33 народных депутата проголосовали против, четверо - воздержались. Отсутствовали Евгений Бакулин, Юрий Мирошниченко, Ефим Звягильский, Денис Омельянович, Вадим Рабинович и Игорь Шурма.

Не голосовали за законопроект: Михаил и Дмитрий Добкины, Наталья Королевская, Юрий Солод.

Сектор "Оппоблока". Фото: Богдан Бортаков, #Буквы 17 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять законопроект No 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

14 ноября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса, состоящем из 14 страниц, подали поправки на 800 страниц.

6 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект No 7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Тогда на голосование была вынесена версия проекта закона без ч. 1 ст. 7, в которой упоминаются Минские соглашения.

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