Оппоблок требует рассмотрения меморандума МВФ в парламенте

Народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" требуют безотлагательного рассмотрения Верховной Радой нового меморандума, подписанного правительством Украины и Международным валютным фондом (МВФ).

Данное заявление обнародовано на официальном сайте партии.

"Власть выдает за успех получение транша в 1 миллиард долларов, который тут же уходит на уплату процентов по предыдущим долгам. За него украинцы заплатят новыми антисоциальными мерами… Мы считаем недопустимым соглашение, по которому страна наращивает долги, а у людей отбирают последние возможности для выживания", - говорится в заявлении партии.

Оппоблок классифицирует реконструкцию госдолга, которую провело правительство экс-премьера Арсения Яценюка как преступление против страны и ее граждан.

"Реструктуризация долга, которой хвастался в 2015 году премьер Яценюк, привела к тому, что Украина берет транши, чтобы их тут же отдавать, каждый раз наращивая сумму долга за счет процентов. Это преступное соглашение, которое должно расследоваться правоохранителями как умышленное нанесение ущерба государству", - заявляют в Оппозиционном блоке.

В заявлении отмечается, что за три последних года госдолг увеличился вчетверо - с 300 млрд грн до 1 трлн 240 млрд грн. В частности, за один март правительство должно выплатить по взятым ранее кредитам 18 млрд грн, а всего за 2017 год - 241 млрд грн.

"За наращивание госдолга граждане нашей страны платят двойную цену - не только сотнями миллиардов из бюджета, но и повышением пенсионного возраста, урезанием субсидий и ликвидацией остатков льгот", - подытожили в партии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Международный валютный фонд на уровне экспертов достиг договоренности с Украиной относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования.