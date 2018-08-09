"Оппоблок" задолжал Манафорту 2,4 млн долларов - Гейтс

Манафорт пытался взыскать полную плату за услуги вплоть до 2016 года

Свидетель по делу политтехнолога Пола Манафорта Роберт Гейтс заявил, что партия "Оппозиционный блок" недоплатила компании Манафорта за предоставленные услуги 2,4 млн долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

На заседании суда Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" недоплатил за работу с партией осенью 2014 года во время парламентских выборов.

По словам Гейтса, Манафорт пытался взыскать полную плату за услуги вплоть до 2016 года. Гейтс добавил, что партия "Оппозиционный блок" была последним клиентом политтехнолога в Украине.

На заседании 6 августа Гейтс сообщил, что украинские бизнесмены переводили на кипрские счета Манафорта миллионы долларов безналичными платежами за услуги политического характера. Гейтс также рассказывал о том, как помогал Манафорту скрыть миллионы долларов от налоговой службы по иностранным платежам, а затем обманным путем получать банковские ссуды. Свидетель также признал, что присвоил сотни тысяч долларов, принадлежавших Манафорту, заполняя фальшивые отчеты о расходах.

Напомним, ранее Гейтс заявил, что клиентом Манафорта в 2014 году был предвыборный штаб Петра Порошенко и бизнесмен Сергей Тигипко. В АП сначала опровергли, что сотрудничали с Манафортом. Но позже подтвердили, что встреча была, однако соглашения достигнуто не было.

Манафорт за свои пиар-услуги заработал в Украине 60 миллионов долларов. Также его компания предлагала свои услуги нынешнему мэру Киева Виталию Кличко.