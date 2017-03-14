Оппозиционный блок будет отстаивать право выступать в Раде на языке своего избирателя, - Юрий Бойко

Фракция Оппозиционного блока готова отстаивать право выступать в Верховной Раде на языке, который хочет слышать избиратель. Об этом заявил лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко в кулуарах парламента во вторник, 14 марта, комментируя инцидент, который произошел с Александром Вилкулом во время утреннего заседания. Несколько раз его выступление с трибуны прерывали, пытаясь заставить выступать на украинском, а не на русском языке.

Бойко назвал попытки сорвать выступление Вилкула за русский язык провокацией и напомнил, что подобное происходит в сессионном зале не впервые.

"Это провокация. По сути, нарушается конституционное право депутата на выступление. Начал эту практику, к сожалению, сам спикер. Далее ее подхватили радикально настроенные элементы. Если парламент сам не выполняет законы, какой пример он подает обществу?", - подчеркнул Бойко.

Парламентарий заявил, что фракция Оппозиционного блока будет отстаивать право выступать в парламенте на языке своего избирателя.

"Мы будем отстаивать свое право выступать на том языке, который хочет слышать наш избиратель. Мы не нарушаем этим закон. А что касается спикера, то ему нужно быть спикером всего парламента, а не части и не устраивать провокации. Мы помним, как несколько недель назад он вдруг проснулся и решил, что с 12:00 все должны выступать только на украинском языке. Это прямое нарушение законодательства", - отметил Бойко.