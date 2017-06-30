"Оппозиционный блок" требует прекратить "преследование" Добкина

Партия "Опозиционный блок" требует от властей прекратить "политическое преследование" народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

"Представление на снятие с него депутатской неприкосновенности с одновременным требованием ареста - доказательство избирательного подхода Генпрокуратуры. В Верховную Раду направлены шесть представлений на народных депутатов, в том числе - по резонансным делам, доказательства по которым представлены публично. Однако Генпрокуратура требует ареста только по представителю "Оппозиционного блока", при том, что дело Михаила Добкина - фальшивка", - утверждают в партии.

В "Оппозиционном блоке" убеждены, что обвинение против М.Добкина это месть власти за поддержку харьковчанами партии. "Нынешние обвинения в адрес Михаила Добкина - это продолжение беспредела 2015 года, когда нашу партию в Харьковской области не допустили к участию в местных выборах. Мы требуем от власти выполнить октябрьскую и январскую резолюции ПАСЕ, призывающие украинскую власть остановить политическое преследование оппозиции", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

В четверг Ю.Луценко внес представление также и на М.Добкина, заявив, что парламент, успеет принять решения по всем внесенным представлениям на депутатов, а его регламентный комитет "планирует рассматривать представление по одному в день, начиная с 3 июля".

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится с 11 по 14 июля.