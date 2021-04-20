Опубліковані супутникові знімки російських військ біля кордону України

З'явилися нові супутникові знімки, що свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.

Нові супутникові знімки опублікувала газета The Wall Street Journal, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що фото були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies. Її директор Ден Яблонський опублікував знімки, щоб розвіяти сумніви щодо того, що насправді "відбувається в дуже неспокійному регіоні".

На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, безпілотники, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Як вважають колишні і нинішні американські чиновники, передислокація авіації покликана посилити політичний вплив Москви на Україну.

"Вони розгорнули військово-повітряні сили в тому обсязі, який необхідний для переваги в повітрі під час бою і підтримки наземних військ", - зазначив колишній учасник командування НАТО Брідлав.

У той же час, на його думку, Росія не має наміру наносити негайний удар, але розглядає кілька варіантів розвитку подій.

Раніше стало відомо про те, що Росія обмежила польоти авіації над південною частиною анексованого Криму та прилеглою акваторією Чорного моря.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація російських військ біля кордону України перевищує кількість 2014 року.

Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Одночасно з цим активізувалися російські контингенти в Білорусі, окупованому Криму, Придністров'ї та акваторії Чорного і Азовського морів.