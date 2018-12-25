Опубликован новый список санкций РФ против Украины

Санкции введены против 567 человек и 75 юрлиц.

Стали известны физические и юридические лица, которые сегодня внесены в обновленный список санкций РФ. Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. No1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

Отметим, что документом вносятся изменения в постановление "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. No 592", которым добавлено 567 человек, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Также документ пополнили 75 юрлица, в отношении которых также вводятся санкции.

Напомним, 1 ноября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных ограничительных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины, которые в России называют "санкциями". Меры коснуться 322 физических и 68 юридических лиц.

Подписанным постановлением предусматривается блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. ZN.UA опубликовало полный список лиц и компаний, которых коснутся ограничения. В частности в списке 118 народных депутатов и 12 членов правительства.

Первые лица страны, президент Петро Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, в список не включены. Как заявили в Кремле, это было бы "слишком чрезвычайной мерой".

В Национальном банке Украины заявили, что не ожидают больших потерь украинских физических лиц и юридических лиц из-за их попадания в санкционный список России, но пообещали провести более детальный анализ документа.

Украинские политики не замедлили отреагировать на включение своих фамилий в так называемый санационный список России против Украины, но большинство даже обрадовались, что "попали в хорошую компанию".