Опубликован текст заявления ВР по сбитому самолету

Верховная Рада намерена принять заявление в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Соответствующий проект постановления зарегистрировал глава комитета по внешней политике Богдан Яременко.

Текст заявления во вторник, 14 января, публикует Lb.ua.

Согласно документу, нардепы ожидают извинений от Ирана и настаивают на необходимости прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств трагедии.

"Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - сказано в заявлении.

Парламентарии также собираются выразить глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.