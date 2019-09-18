Опубликовано постановление Верховной Рады о роспуске ЦИК

Постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии опубликовано в парламентской газете "Голос Украины".

"Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" и, учитывая мотивированное представление Президента Украины, Верховная Рада Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщали СМИ, на должность главы Центризбиркома рассматриваются три кандидатуры: депутаты от пропрезидентской "Слуги народа" Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко. При этом фаворитом является Сергей Кальченко - эксперт по конституционному праву.

13 сентября, как и прогнозировало ZN.UA, Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского и голосами фракций "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За життя", "Батькивщины" и группы "За будущее" досрочно распустила Центральную избирательную комиссию.

Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде заявила, что планирует предложить квотный принцип распределения позиций членов новой ЦИК. Это означает, что абсолютное большинство мест в комиссии займут представители президентской политсилы.

ЦИК отвергла все претензии Зеленского, назвала решение политическим, подчеркнув, что оно ставит под вопрос легитимность президентских и парламентских выборов 2019 года.

По данным ZN.UA, Зеленский решил распустить ЦИК, чтобы вывести из ее состава людей, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим народными депутатом Александром Грановским. А изложенные в тексте представления претензии являются попыткой обосновать это политически мотивированное решение. По материалам Голос України