Опубликованы имена нардепов, которых фискальная служба и ГПУ проверяют из-за е-деклараций

Государственной фискальной службе по ходатайству генеральной прокуратуры поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, а также на решения Печерского суда от 16 января 2017 года.

На данный момент опубликовано девять решений суда в отношении девяти нардепов, принятые по ходатайству генпрокуратуры, которая расследует возможное уклонение народными избранниками от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ).

Как отмечается, в списке Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод (муж Натальи Королевской), Борислав Розенблат, Сергей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк, Геннадий Бобов.

По информации издания, в частности, нардеп Олесь Довгий из группы "Воля народа" задекларировал активы в гривне и иностранной валюте в эквиваленте 54,7 млн грн. В то же время, как утверждают в ГПУ со ссылкой на данные налоговой, в 1998-2015 гг. Довгий официально заработал только 11,8 млн грн. Кроме того, нардеп Довгий в 2015 г. приобрел корпоративные права ЧП "КВ Менеджмент" за 15 млн грн, задекларировал картины и наручные часы без указания их стоимости.

Борислав Розенблат от "Блока Петра Порошенко" задекларировал почти 109 млн грн на счетах в банках и наличными. Но, как утверждают в ГПУ, в 1998-2015 гг. Розенблат уплатил налоги лишь с 3,3 млн грн.

Также должны проверить Евгения Бакулина, члена фракции "Оппозиционного блока", экс-председателя правления НАК "Нафтогаз". Он задекларировал деньги наличными и в банках в эквиваленте 42,4 млн грн, дом, купленный в 2011 г. за 5,4 млн грн, а также два авто, суммарная стоимость которых около 2,5 млн грн. При этом прокуратура имеет данные, что в 1998-2015 гг. Бакулин уплатил налоги с 13 млн грн доходов.

Кроме того, будут проверять нардепа Андрея Лозового, замглавы фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Лозовой задекларировал наличными 150 тыс. евро, 50 тыс. долл., 800 тыс. грн и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. Вместе с тем в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 г., а есть только данные за 2015 г. о 69,5 тыс. грн зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на исполнение депутатских полномочий.

Сергей Рыбалка от Радикальной партии Олега Ляшко задекларировал свыше 49 млн грн наличными и в банках при том, что в 1999-2015 гг. оплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Будут проверять также нардепа Александра Горбунова от "Народного фронта", который задекларировал активы в эквиваленте 12 млн грн. При этом в ГПУ со ссылкой на данные налоговой утверждают, что Горбунов с 1998 г. заработал только 1,2 млн грн.

Виктор Романюк от "Народного фронта" задекларировал свыше 15 млн грн наличными при том, что в 1998-2015 гг. уплатил налоги с 1,4 млн грн.

Есть решение суда относительно проверки нардепа Юрия Солода от "Оппозиционного блока", мужа нардепа Натальи Королевской. Солод задекларировал почти 35 млн грн, а также квартиру стоимостью свыше 8 млн грн. При этом в 1998-2015 гг. Солод официально заработал чуть более 3 млн грн.

Также ГПУ попросила проверить нардепа Геннадия Бобова из группы "Возрождение". Бобов задекларировал наличными 100 млн грн, 2,5 млн долл. и 1,8 млн долл. своей жены. По информации ГФС, в 1998-2015 гг. Бобов заработал 118,7 млн грн.

В то же время, как указано в решении суда, у налоговиков есть информация, что нардепу Бобову в 2015 г. было выплачено 17,4 млн грн дивидендов от "АФ "Злагода" и ЧП "Шанс", которые он не задекларировал, а также в 2014 г. на его счета поступили переводы от 40 физлиц в размере 1-3 млн грн каждый. Теперь, по решению суда, ГФС должна проверить достоверность этой информации.

Ранее генеральная прокуратура Украины (ГПУ) инициировала перед Государственной фискальной службой (ГФС) Украины внеплановые проверки электронных деклараций 29 народных депутатов. При этом в Национальном агентстве по предотвращению коррупции проверяют более 100 деклараций.

