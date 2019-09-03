ОПЗЖ обжалует отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде

Нардепы из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь будут обжаловать закон об отмене депутатской неприкосновенности в Конституционном суде.

Об этом сообщил нардеп из политической силы Василий Нимченко в кулуарах Верховной Рады, пишет Интерфакс-Украина.

"Будем... Думаю, на следующей неделе", - уточнил он сроки обращения в КС.

Нимченко выразил надежду, что под обращением подпишутся и нардепы из других фракций.

Он добавил, что до января 2020 года КС уже может вынести свое решение.

Накануне Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности народных депутатов.

За законопроект No 7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины проголосовали 373 народных депутатов (при необходимом минимуме в 300 голосов).

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Перед голосованием перед парламентариями выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения.