ОПЗЖ запускає процедуру імпічменту президента Зеленського - рішення з'їзду

З'їзд партії "Опозиційна платформа - за життя" доручив своїй фракції у Верховній Раді розпочати процедуру імпічменту президента України Володимира Зеленського.

"Ми, делегати XXIV з'їзду політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"... постановили: депутатській фракції... "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді ініціювати процедуру звільнення Зеленського з посади президента України в порядку імпічменту", - йдеться в резолюції з'їзду, оприлюдненій на сайті політичної сили в четвер.

У резолюції наголошується, що ОПЗЖ засуджує дії Зеленського, який своїм указом No43/2021 від 2 лютого 2021 року ввів персональні санкції проти народного депутата, члена політради партії Тараса Козака і заблокував роботу трьох телевізійних каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. ОПЗЖ вважає дії глави української держави антиконституційними і протиправними.

З'їзд ОПЗЖ також доручив своїм обласним партійним організаціям розпочати збір підписів на підтримку імпічменту Зеленського.

Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів - 112, Newsone та ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Згідно з рішенням, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до Тараса Козака та юридичних осіб "Аріадна ТВ", "Новий Формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації".