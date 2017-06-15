Организатора избиения Татьяны Чорновол нашли повешенным в камере СИЗО

По факту смерти заключенного в помещении ИВС вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол начато расследование.

Организатора избиения Чорновол нашли повешенным в СИЗО УНИАН В камере СИЗО обнаружен повешенным организатора нападения на журналистку Татьяну Чорновол во время Евромайдана в 2013 году Олег Нетребко.

Об этом сообщил народный депутат Украины, внефракционный Виталий Куприй, сообщает УНИАН.

"Мне сегодня сообщили, что организатора нападения на тогда журналистку Татьяну Чорновол Олега Нетребко повесили в камере СИЗО", - сказал он.

По словам Куприя, у него нет подробностей по этому поводу. Также он не уточнил, о каком СИЗО идет речь.

На уточняющий вопрос: не могло ли это быть самоубийством, депутат ответил, что речь идет о "киллере, профессиональном преступнике, рэкетире", который в сложных условиях отбивался до последнего, чтобы сохранить свою жизнь.

"Поэтому здесь может идти речь об убийстве", - отметил Куприй.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, по факту смерти заключенного в помещении ИВС вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко начато расследование и назначена служебная проверка.

Сообщается, что тело 47-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня 2017 года работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне.

В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.

Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключается причастность к указанному происшествию посторонних лиц.

Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.

Кроме того, прокуратурой города Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований Закона Украины "О предварительном заключении" работниками ИВС ГУНП в г.. Киеве.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры города Киева.