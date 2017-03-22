Организаторы Евровидения сделали заявление относительно запрета въезда Самойловой

Европейский вещательный союз следит за ситуацией, которая сложилась из-за запрета въезда в Украину участницы от России Юлии Самойловой.

Об этом сказал официальный представитель союза Дэйв Гудман, передает ТАСС.

Он также надеется, что все делегации смогут принять участие в Евровидение.

"Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от власти их окончательное решение. Мы в полной мере ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы все делегации могли приехать на Украину для участия", - отметил Гудман.

Напомним, СБУ официально запретила въезд в Украину представительницы России Юлии Самойловой. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, российская сторона ожидает разъяснений от организаторов Евровидения-2017.