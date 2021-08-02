Оригінал Конституції Пилипа Орлика привезуть в Україну 16 серпня - Зеленський

Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у межах презентації концепції святкування Дня Незалежності під час форуму "Україна 30. Імідж України", передає кореспондент Укрінформу.

"Боротьба за Незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу у цій боротьбі, за тиждень до Дня Незалежності і вперше в історії нашої країни в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі", - сказав Зеленський.

Він додав, що 30-річчя Незалежності України - це дуже важливий день, бо це можливість зрозуміти, чого українці навчились за роки незалежності та чого мають ще навчитись, аби ніколи її не втратити, саме цьому присвячене святкування.

Президент зауважив, що святкування 30-річчя Незалежності складатиметься із 10 основних заходів.

Як повідомлялося, у День Незалежності, 24 серпня, у центрі Києва планується проведення військового параду.

Напередодні, 23 серпня, має відбутися перший саміт Кримської платформи й Саміт перших леді та джентльменів.

Конституція Пилипа Орлика була ухвалена на козацькій раді в місті Бендери у 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.