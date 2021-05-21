Оригінал Конституції Пилипа Орлика виставлятимуть у Софії Київській - Ткаченко

Оригінал Конституції Пилипа Орлика, який до Дня Незалежності планують привезти до України зі Швеції, експонуватиметься в заповіднику "Софія Київська", повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, "Софія Київська", яка прийме Конституцію, "забезпечить доступ усім охочим".

"Оригінал документу можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться назад до Швеції", - додав міністр.

Точні дати, коли експонуватиметься пам'ятка, наразі не озвучували.

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Напередодні на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності в Україну привезуть першу Конституцію України - Конституцію Пилипа Орлика.

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що МЗС готує "сюрприз" до 30-ї річниці Незалежності України. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону. Подробиць тоді міністр не навів.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Повна назва Конституції "Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького". Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Титульна сторінка Конституції Пилипа Орлика, написана староукраїнською мовою. "Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького" - акт угоди між гетьманом України Пилипом Орликом і старшиною українського козацтва та козаками, укладений у квітні 1710 року

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.

Перша сторінка Конституції Пилипа Орлика, написана латинською мовою