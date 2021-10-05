орнієнко заявив, що після відставки з посади спікера, Разумков зможе голосувати і виступати з місця

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді України Олександр Корнієнко повідомив, що Дмитро Разумков, після відсторонення з посади спікера, буде брати участь у сесіях. Він зможе "сидіти на своєму місці, брати слово і голосувати".

Нардеп Олександр Корнієнко розповів, що в "Слузі народу", вирішили усунути спікера Дмитра Разумкова на 2 дні за порушення регламенту, в ході погоджувальної ради. На цей час за ним зберігаються виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень і посадових обов'язків. Про це Корнієнко розповів на брифінгу у вівторок, 5 жовтня.

"Відсторонення від ведення не забирає місце, я думаю, що він може сидіти на своєму місці, але просто брати участь в засіданні як позафракційний народний депутат - голосувати, брати слово", - сказав він.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно запросив депутатів фракції "Слуги народу" на зустріч, щоб обговорити "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера парламенту. Також ASPI news повідомляло, що заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що депутати не захотіли розмовляти з Разумковим і зустрічі, на яку запрошував спікер, не буде.

ASPInews

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