Оружие для Украины: экс-посол США объяснил, почему Россия не пойдет на обострение

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер назвал две причины, по которым не стоит опасаться еще большей агрессии России в связи с предоставлением Украине летального вооружения. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По его словам, существует вероятность, что военная помощь США может спровоцировать Россию на эскалацию конфликта в Украине. Однако, как отметил дипломат, Москва вряд ли на этой пойдет.

"Мы должны учитывать два фактора. Во-первых, эту эскалацию сдерживает украинская армия, а украинская армия просит о поставках летального оружия. Во-вторых, я также считаю, что есть предел порога эскалации со стороны России. На что может пойти Россия? На очередное наступление или захватить больше территории на Запад и Север от Донецка? Это приведет к большим жертвам со стороны русских, что Кремлю не сильно нравится. Это также приведет к риску захвата территории, где проживают люди, которые не поддерживают Россию. Это также приведет к еще большим санкциям. Да, риск эскалации есть. Но это будет нелегкий выбор для России", - рассказал Пайфер.

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Как сегодня стало известно от Петра Порошенко, Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год".

Отметим, что в проекте закона на 2018 год для Украины предполагается 150 млн долл., однако Киев получит еще 350 млн, которые были заложены американцами в 2016 году в бюджет на 2017 год. Таким образом, Украина получит 500 миллионов военной помощи от США.

"Законопроект предусматривает 500 млн долл. военной помощи Украине, включая летальное оборонительное оружие. Законопроект ограничивает выделение половины этих средств, пока министр обороны (Джеймс Мэттис - ред.) не подтвердит, что Украина приняла существенные меры для проведения институциональных реформ в области обороны критически важных, для поддержки обороноспособности с помощью военной помощи (США - ред.)", - говорится в пояснении к принятому законопроекту комитета по обороне Сената.