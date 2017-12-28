Оружие для Украины: Порошенко ждет решения Канады и стран ЕС

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что вслед за США решение о предоставлении Украине оборонительного оружия примут Канада, страны ЕС и другие государства мира.

Об этом он заявил, выступая на открытии нового отделения неотложной медицинской помощи на Одесчине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Несколько дней назад после очень долговременных стратегических перговоров с нашими союзниками из США было принято историческое решение о предоставлении Украине наконец оборонного оружия. Это даст возможность нашим лучшим в мире воинам намного эффективнее защищать родную землю. Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства - Канада, страны Европейского Союза и мира", - сказал Порошенко.

Он прибавил, что это решение США было чрезвычайно важным для нас и "большим подарком под Новый год". Читайте также: Пристайко об оружии: Будет решение Трампа - будут решения и других правительств

Порошенко также рассказал о событии, которое, по его словам, не нашло большого отклика в СМИ, - успешные финальные испытания на полигоне в Одесской области новой украинской ракеты, изготовленной специалистами Укроборонпрома.

Он подчеркнул, что в новой ракете все, начиная от топлива и заканчивая корпусом, является украинским, и отметил ее точность.

"На большом расстоянии - несколько десятков километров - стоял столб размером с трибуну, и две ракеты из четырех попали точно в цель, остальные были в радиусе 8 метров. У нас уже есть свое собственное вооружение - этого никогда не было. Как по моему мнению, эта позиция чрезвычайно важна", - отметил Глава государства.