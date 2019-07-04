Основой электората Вакарчука является электорат Порошенко - директор "Рейтинга"

Основой электората партии Святослава Вакарчука "Голос" является электорат партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Это видно в региональных и возрастных разрезах электората, сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью "РБК-Украина".

"За Вакарчуком идут те, кто разочаровался в Порошенко. Те, кто не хотят быть с проигравшим, те, кто тоже хотят изменений. Но, выбирая между Порошенко и Зеленским, предпочли первого. А сейчас пошли к Вакарчуку. То есть, это соединенные политические сосуды", - отметил социолог.

По словам Антиповича, сам Порошенко включился в избирательную кампанию, вернулся на 7-8% поддержки, и начинает расти.

"Если Вакарчук и забрал часть рейтинга "Европейской солидарности", то "ЕС" могла бы вернуть уже эти проценты назад, просто Вакарчук теперь "ест" уже "Слугу народа". Таким образом, и Вакарчук ничего не теряет, и "ЕС"", - добавил директор "Рейтинга".

16 мая состоялась презентация партии Вакарчука "Голос", в состав которой вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, экс-председатель правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин и и.о. председателя Одесской ОГА 2016-2017 годов Соломия Бобровская.

Напомним, что 28 января Вакарчук заявил о том, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и "не собирается стоять в стороне". Однако перед этим он подтвердил намерение идти в политику и привести в нее как можно больше "новых лиц".

В 2007 году Вакарчук стал депутатом Верховной Рады - был 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Однако 16 декабря 2008-го он добровольно сложил депутатские полномочия, заявив о том, что политика - "грязное дело", и он разочарован. По материалам: РБК-Украина