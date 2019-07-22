Особенностью выборов в Раду стали клоны - Миссия международных наблюдателей

Миссия международных наблюдателей отметила тот факт, что особенностью внеочередных выборов в Верховную Раду стали клоны политических брендов участниками избирательной гонки. Об этом говорится в отчете Миссии международных наблюдателей.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - отмечено в отчёте, который обнародовали во время пресс-конференции в Киеве.

Также в документе говорится о том, что "широкомасштабная практика скупки голосов могла повлиять на выбор при голосовании, а злоупотребление служебным положением не обеспечило равных возможностей для участников гонки".

Напомним, в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

По материалам: Интерфакс-Украина