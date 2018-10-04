Особый статус Донбасса необходим для сохранения санкций и миссии ООН - Порошенко

Продление действия закона об особом порядке самоуправления на временно оккупированной территории Донбасса необходимо для сохранения санкций против РФ и создания условий для развертывания миротворческой операции ООН.

Об этом написал Президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

"Продление действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН", - отметил глава государства.

Он также поблагодарил народных депутатов за принятие соответствующего решения. Читайте также: Рада продлила особый статус Донбасса

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября приняла закон, которым действие особого порядка местного самоуправления на Донбассе продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.