Осталось "полшага": Климпуш-Цинцадзе о ратификации ассоциации с Украиной

До полной ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом осталось "полшага".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нижняя палата парламента Нидерландов только что 89 голосами "за" ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. До полной ратификации остается "полшага". Искренне поздравляю всех причастных от высшего руководства государства до каждого специалиста и гражданина, который приобщился к достижению этого результата!" - написала она.

Также Климпуш-Цинцадзе поблагодарила дипломатов, политиков, общественных активистов и медиа за скоординированную профессиональную совместную работу.

"И, безусловно, благодарна нашим европейским партнерам, которые активно помогали в донесении правды о Соглашении в Нидерландах!" - добавила она.



NewsMir.infohttp://newsmir.info/840249