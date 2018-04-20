Осторожный союз. Какую партию могут создать Гройсман и Парубий

Спикер Андрей Парубий и премьер Владимир Гройсман близки к объедению, но ждут, кто победит на президентских выборах

За последние несколько месяцев премьер и глава Верховной Рады вместе возлагали цветы, представили совместную дорожную карту законопроектов по евроинтеграции. В окружении спикера не скрывают, что сейчас они много общаются и их взаимоотношения очень теплые. LIGA.net решила выяснить, перерастет ли сближение Гройсмана и Парубия в формировании единого списка на следующих парламентских выборах, и какие существуют предпосылки.

Партия Гройсмана-Парубия: предпосылки

Гройсман и Парубий выдохнули с облегчением, когда с повестки дня "стратегической девятки" (неформальный круг первых лиц государства) сняли вопрос о создании обновленной партии власти, рассказывают источники LIGA.net, близкие к Парубию. В политсилу планировалoсь взять нескандальных депутатов, "сильных мажоритарщиков" и "успешных мэров". Но ключевые фронтовики объединяться с президентом не спешат, а отношения с Гройсманом только портятся: в окружении президента видели Гройсмана публичным лицом без полномочий.

Интенсивность переговоров по поводу партии "под президента" возрасла в феврале, когда СМИ регулярно писали о торгах над партийными квотами несуществующей силы. Тогда LIGA.net выяснила, что распространенная информация о завершении переговоров является лишь провокацией, которая выгодна Администрации президента.

В конце февраля Гройсман оборвал тишину непубличных переговоров заявлением, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах. "Я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение необходимых решений", - сказал премьер, намекая на собственный политический проект. И повторил это сегодня: "Хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину". Снова без конкретики.

В БПП Гройсмана сдерживают от свободного полета намеками на отставку. "Если кто-то считает, что такими методами на меня возможно давить, то они глубоко ошибаются. Я не боюсь потерять должность, - заявил премьер в ток-шоу на этой неделе. Внефракционный нардеп Андрей Денисенко считает, что даже в самом БПП не наберется голосов.

Собеседники LIGA.net уверяют, что дружба между спикером и премьером в ближайшем будущем не перерастет в политический союз и подчеркивают, что никаких переговоров по этому поводу якобы не ведется. Причина - депутаты опасаются роспуска Рады. Хотят дотянуть до осени, когда парламент невозможно будет распустить. Играет роль и то, кто победит на выборах президента. Сейчас, говорят депутаты, Банковая еще в силах уничтожить политических оппонентов, потому ни Гройсман, ни Парубий подставляться не хотят.

Собеседник из Народного фронта рассказывает, что если стратегическая девятка обсуждает выборы, то в любом случае говорится о том, что все должны помочь президенту переизбраться. Впрочем, даже это утверждение уже недавно поставил под сомнение министр МВД Арсен Аваков, заявив в интервью LIGA.net, что Порошенко может стать лишь одним из кандидатов в президенты от власти."

Другой собеседник LIGA.net в партии коалиции рассказывает, что случайная встреча генпрокурора Юрия Луценко и Игоря Коломойского в Амстердаме свидетельствует, что большие политические игроки открыты к обсуждению различных комбинаций и союзов.

Партия Гройсмана-Парубия: как это может выглядеть

Некоторые депутаты называют Гройсмана за глаза "пандой", потому что он политик, закругленный со всех сторон: премьер постоянно, еще будучи спикером, пытался и пытается сглаживать конфликты между БПП и НФ, и сам старается не подставляться. Парубия в его фракции отдельные коллеги считают помешанным на "украинской идее", но человеком, который не имеет отношения к коррупционным схемам. Поэтому ближе к выборам к нему будут тянутся.

Один из депутатов коалиции объяснил LIGA.net, какую нишу может занять политпартия Гройсмана-Парубия, если будет создана. "Даже если предположить, что Порошенко победит на президентских выборах, его фракция уменьшится. Друзья президента останутся во фракции, а куда пойдут другие? К Юле их не возьмут – тогда куда? Им нужна третья сила, которая бы объединила "незашквареных" мажоритарщиков и списочников, которые выпадут из БПП".

В БПП рассказывают, что около 20 депутатов могут переориентироваться на Гройсмана, если фракция президента существенно сократится. К Гройсману пойдут, как мажоритарщики, так и списочники. Но в БПП подчеркнули, что с ними никаких переговоров никто не вел и это гипотетический сценарий.

"Я для себя лично уже решил - пойду к Гройсману", - сказал один из депутатов, попавший в Раду по списку президентской фракции.

Сейчас у крупнейшего союзника премьера – Андрея Парубия - слабые позиции в НФ. На него ориентируется до 10 нардепов. Среди них - Сергей Высоцкий, Владимир Соляр, Андрей Левус, Николай Величкович и другие. Все они "побратимы с Майдана". "Он действительно заслуживает большего", - говорят в НФ. Также во фракции не знают, войдут ли в это объединение Аваков и Яценюк.

"80% БПП и НФ пойдут гулять в Мариинский парк вместо следующего созыва", - уверен один из депутатов, который уже 12 лет в парламенте. И добавляет, что шансы у Гройсмана есть на создание политической силы, если к нему присоединятся с десяток мощных мажоритарщиков.

Один из мажоритарщиков БПП, избранных в Донецкой области Дмитрий Лубинец рассказывает, что с Гройсманом можно работать, но он подчеркивает свою принадлежность к БПП. По его словам, он не переживает о политическом будущем, имея на своем округе более 50%. Это касается и многих других представителей БПП, которые на текущий момент в своих округах имеют высокую поддержку (в БПП половина депутатов из 140 человек - мажоритарщики).

Важным ресурсом для будущей партии Гройсмана-Парубия, который очевидно они используют в свое время - это вновь избранные лидеры объединенных общин. Их численность составляет несколько сотен человек и продолжает расти. Для местных кланов партийный принцип четко не работает и они спокойно перекрасятся под перспективный проект.

Рейтинг Гройсмана сложно измерить, ведь его 4% сегодня - это скорее следствие работы премьер-министром, а не политика без должности.

Дмитро Бобрицький