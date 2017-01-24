Освобождение заложников: Порошенко попросил президента Финляндии надавить на Москву

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Финляндии Саули Ниинистё усилить давление на Россию для освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем.

Об этом Президент заявил во время встречи с финским коллегой в Хельсинки во вторник, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Во время встречи также обсуждалось грубое нарушение Россией прав человека на Донбассе и в Крыму. Президент Украины обратился к Президенту Финляндии с просьбой усилить давление на российскую сторону для освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Финляндской Республики Саули Ниинистё отметил: "Мы поддерживаем целостность и суверенитет Украины. И мы осуждаем нелегальную аннексию Крыма". Он подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами для нормализации жизни в Украине и Европе. Он также заверил в поддержке Украины в проведении реформ и евроинтеграции.