Освобождением украинцев из РФ и аннексированного Крыма тоже занимаются - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда сейчас занимается вопросами возвращения украинцев, которые находятся в России, в том числе и задержанных в аннексированном Крыму.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в аэропорту "Борисполь", сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень много наших людей еще на территории Российской Федерации, и многие из Крыма перевезенные. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся", - отметил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры поощрения Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая с Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск до всех удерживаемых лиц.

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.