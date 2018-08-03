Освобожденный из тюрьмы в РФ активист Костенко вскоре должен вернуться в Украину, в Киеве ему дадут временное жилье и статус ВПЛ

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко надеется, что гражданин Украины Александр Костенко, отбывавший наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышедший на свободу в пятницу, 3 августа, вскоре вернется в Украину, где получит временное жилье в Киеве.

"Надеюсь, на украинско-российской границе обойдется без приключений, и уже скоро Александр будет в Украине. Президент Украины утром проинформирован об освобождении украинского активиста. Также мы позаботились о том, что крымскому активисту негде остановиться в Киеве. Ему предоставят временное общежитие и, надеюсь, очень своевременной будет выплата от правительства", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

Она пояснила, что у А.Костенко, который отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область), закончился срок тюремного заключения, "только поэтому Кремль его выпустил".

По словам И.Геращенко, МИД, она и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по поручению президента Украины Петра Порошенко готовились к этой дате, осознавая, что со стороны РФ могут быть "сюрпризы".

"Вовремя были направлены все дипломатические ноты и письма во все соответствующие российские органы и структуры. Утром украинские дипломаты забрали Александра. Сейчас с ним советник по консульским вопросам Геннадий Брескаленко. На нашем дипломатическом автомобиле они едут в Москву, где будут ночевать в посольстве. На постоянном контакте с дипломатами - госсекретарь МИД Андрей Заяц. Затем в сопровождении двух украинских дипломатов Александра вернут в Киев", - проинформировала И.Геращенко.

В свою очередь, украинский омбудсмен сообщила, что вопрос с временным жильем в Киеве для А.Костенко решен, будет также подниматься вопрос оформления статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

"Я обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который дал поручение о решении этого вопроса (с жильем - ИФ). Провели переговоры с киевским городским головой Виталием Кличко, и такое помещение было найдено. Это 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично меблированные - есть три кровати, сейчас занимаемся укомплектованием мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода-год", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке.

По ее словам, А.Костенко будет оказано содействие в оформлении статуса внутренне перемещенного лица и "со всем, что с этим связано".

Л.Денисова также отметила, что семья А.Костенко живет в аннексированном Россией Крыму. "Вернуться туда для него не представляется возможным. Мы пытались связаться с Еленой Костенко - мамой Александра, но ее телефон отключен с целью обезопасить себя - не секрет, что телефоны слушают в РФ", - написала омбудсмен.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова сообщила, что А.Костенко вышел на свободу из исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк.

А.Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).