От эры "трех Викторов" остался только один. Как близкий друг Путина вдруг стал лидером оппозиции. (Advance, Хорватия)

Кто такой Виктор Медведчук, и как этот близкий друг Путина вдруг стал лидером оппозиции?

От эры "трех Викторов" остался только один.

В ближайшее время имя Виктора Медведчука может весьма часто упоминаться в связи с событиями в украинской политике. Этот оппозиционный украинский политик, который поддерживает хорошие отношения с Кремлем и лично с Путиным, может выступить в роли посредника при попытке нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Именно Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может произойти уже "в ближайшие дни", если Киев проявит политическую волю.

Если обмен состоится, как сказал Виктор Медведчук, одним из его участников может стать украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого Москва арестовала по обвинению в терроризме.

Так кто же такой этот Виктор Медведчук? Он является лидером партии "За жизнь" (бывшее Всеукраинское объединение "Центр"), которая сейчас является лидирующим украинским оппозиционным движением (о причинах того, почему друг Путина вдруг стал лидером оппозиции, мы поговорим чуть позднее). Украинские парламентские выборы, точнее досрочные выборы, объявленные новым президентом Владимиром Зеленским, состоятся уже в это воскресенье - 21 июля. По прогнозам, составленным на основании опросов общественного мнения, новая партия президента Зеленского "Слуга народа" получит большинство в парламенте, то есть Верховной Раде. На втором месте, как ожидается, окажется как раз Виктор Медведчук и его партия, которую некоторые называют "русофильской".

Это важно по нескольким причинам. Во-первых, хотя вот уже какое-то время царит уверенность, что партия Зеленского одержит убедительную победу, судя по всему, она не получит абсолютного большинства для формирования правительства. То есть как только будут объявлены окончательные результаты, начнутся переговоры о коалиции. Станет ли Виктор Медведчук ключевым фактором при формировании нового украинского правительства? Возможно, хотя сегодня он утверждает, что этого не произойдет. Как Виктор Медведчук заявил в интервью агентству "Рейтер", его партия и партия президента Зеленского "придерживаются слишком разной идеологии". Конечно, так он говорит сейчас, за неделю до выборов, но что будет после них, нам еще предстоит увидеть. Разумеется, он не стал бы единственным политиком, который сначала отвергал возможность вступления в коалицию с идеологически непохожими соперниками, чтобы в итоге все же прийти к договоренности с ними.

Партия Зеленского представляет собой то, что в кругах политологов часто называют "большим шатром", то есть такие партии стремятся привлечь избирателей со всего политического спектра, и это им удается (как удалось, например, французскому президенту Эммануэлю Макрону). Конечно, некоторые детали четко заявлены. К примеру, это стремление войти в Европейский Союз.

Что касается партии Медведчука, то она, по крайней мере официально, является в определенной степени социал-демократической. Хотя на самом деле в этой партии доминируют очень богатые бизнесмены и олигархи (как и он сам). Партия была основана еще в 1999 году, и на протяжении многих лет, вплоть до 2014 года, ее возглавлял Вадим Рабинович, влиятельный еврейский бизнесмен родом из Харькова (второй по величине город на Украине). В 2014 году он баллотировался в президенты Украины, но показал весьма слабый результат (2,25% голосов). Его политические воззрения на тот момент явно не пользовались популярностью, поскольку Рабинович выступал за статус Украины как неприсоединившегося государства и за то, чтобы она играла роль "моста" между Востоком и Западом, который "подожгли" на Майдане.

С 2014 по 2018 годы партию возглавлял Евгений Мураев. Относительно молодой человек (1976 года рождения) родом из Змиева под Харьковом тоже отстаивал крайне "оппозиционные" взгляды. Так, о Крыме он говорил, что в составе России полуострову живется лучше, чем в составе Украины. Внимание привлек и его комментарий по поводу боя за Мариуполь. Евгений Мураев заявил, что там на стороне украинской армии сражаются бойцы пресловутой американской частной военной компании "Блэкуотер".

Мураев планировал баллотироваться на недавних выборах, но отказался от этой идеи и поддержал другого кандидата. А в ноябре 2018 года он ушел с поста главы партии, и на его место пришел главный герой сегодняшнего рассказа - Виктор Медведчук (родился в 1954 году в поселке Почет в России).

Медведчук считается олигархом, как и Рабинович до него, но, кроме того, Медведчук поддерживает очень близкие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, а также в свое время возглавлял администрацию бывшего украинского президента Леонида Кучмы (впоследствии Кучма и Путин поддержали кандидатуру в президенты Виктора Януковича).

Насколько Медведчук близок с Путиным? Вероятно, они весьма близки, ведь российский президент стал крестным его дочери Дарьи (родилась в 2004 году).

Во времена президентства Януковича Медведчука считали "человеком в тени", а кое-кто даже называл тот период "битвой трех Викторов" (Медведчука, Януковича и их общего соперника - проевропейского Виктора Ющенко).

О Медведчуке ходят разные слухи, в том числе о том, что он готов добиваться своих политических целей любыми способами. Согласно некоторым источникам, во время политической битвы 2004 года между Януковичем и Ющенко Медведчук якобы заплатил некому Эдуарду Коваленко, который тогда был лидером правой партии "Украинская национальная ассамблея" (УНА) (организация, запрещенная в России - прим. ред.), чтобы тот организовал демонстрацию в поддержку Ющенко и чтобы ее участники со свастиками на одежде приветствовали друг друга характерным взмахом правой руки. Все это было сделано для дискредитации Ющенко как симпатизанта нацистов, пользующегося их поддержкой. Насколько правдива эта история, а сколько в ней вымысла, сказать трудно. Но нет сомнений в том, что Медведчук чрезвычайно политически изобретателен.

Он заявил о себе еще в 90-х, когда впервые стал депутатом парламента (1997 год), и остается активным на политической арене до сих пор, являясь лидером оппозиции.

Правда, его появление в этом новом качестве вызывает определенные вопросы. Дело в том, что прежде, в 2012 году, Медведчук возглавлял партию "Украинский выбор", которая упорно противилась вступлению в Европейский Союз, НАТО и отстаивала присоединение к Евразийскому экономическому союзу, где первую скрипку играет Россия. Но сомнения связаны с тем фактом, что в те годы, а точнее в 2013 году, рейтинг Медведчука и его партии был крайне низким. По опросам, их поддержка достигала всего 0,9%.

В чем же тогда загвоздка? Как Медведчук вдруг, став лидером партии "За жизнь", откровенно пророссийской партии, превратился в лидера оппозиции?

Украинскую политическую арену можно назвать какой угодно только не застойной. Там все быстро меняется, и за последние пять лет Украина пережила не только гражданскую войну, но и прошла через целый ряд политических квазикатарсисов. Этим объясняется то, что человек без какого- либо политического опыта Владимир Зеленский стал президентом (а это означает, что и США находятся на том же этапе!). "Загвоздка" отчасти и в том, что Медведчук пользуется большим влиянием и контролирует все большие СМИ. Сам Зеленский несколько дней назад заявил, что нельзя допустить, чтобы Медведчук установил монополию на украинских телеканалах. Телевидение на Украине все еще играет большую роль.

Вообще ситуация сложилась странная, поскольку тот же Медведчук сейчас находится под следствием по обвинению в измене родине из-за его заявлений, касающихся Донбасса (он поддерживает сепаратистов).

Партия "За жизнь" действительно является лидирующей оппозиционной партией, точнее станет ею после воскресных выборов, и тем не менее рейтинг ее не так уж велик. Судя по последним опросам, партия президента Зеленского получит 41,5% голосов, а "За жизнь" - всего 12,5%. Но это все равно больше, чем у какой-нибудь другой партии, а их много: на третьем месте - либеральная партия "Голос" Святослава Вакарчука, поддерживающая курс на ЕС (по прогнозам, она получит 8,8%); за ней следует "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (8,3%); а затем идет "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко (семь процентов).

Возможна ли коалиция Зеленский - Медведчук? Возможно все, но вряд ли она состоится, ведь это поднимет волну критики среди их избирателей. Вместо этого продолжится то, что в каком-то смысле уже происходит на Украине на протяжении вот уже двух десятилетий. Виктор Медведчук по-прежнему останется "человеком в тени" (совмещая этот статус с позицией "вне тени"), а возможно, он станет ключевым посредником между Москвой и Киевом. Первые признаки сближения связаны именно с Медведчуком: недавний телефонный разговор между Путиным и Зеленским, вероятно, состоялся при его посредничестве. А теперь запланирован заявленный им же обмен пленными.

Медведчук - подтверждение того, что Россия по-прежнему пользуется влиянием на Украине, в том числе в высших эшелонах, и оно, судя по всему, никуда не денется еще долго. Недавно Путин заявил, что россияне и украинцы - это "один народ". Заявление вызывало бурю возмущения. Кто какой народ в данном контексте, не так уж и важно, в отличие от того, что украинцы и русские действительно "одинаковые" или по крайней мере очень похожи в том, что касается их политической жизни. У Путина есть свой олигарх, а у Зеленского - свой (или для Коломойского Зеленский "свой"). И пока дела обстоят именно так, все еще остается шанс, что они найдут общий язык или хотя бы "помирятся".

Антун Роша