От НАБУ через суд требуют документы о сотрудничестве с ФБР

В Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации к НАБУ, которая просит обязать бюро предоставить ей документы о сотрудничестве НАБУ с ФБР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит обязать НАБУ предоставить ему заверенные копии Меморандумов о взаимопонимании, заключенных между ФБР США и НАБУ, САП.

Суд изучает вопрос об открытии производства по административному делу, отметили в пресс-службе.

Также там сообщили, что в производстве суда находится иск народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности, третье лицо - Генеральная прокуратура. Розенблат просит суд признать действия Сытника по якобы привлечению сотрудников ФБР к оперативно-розыскной деятельности в Украине незаконными.

Меморандум о сотрудничестве между НАБУ и ФБР был подписан в июне 2017 года.

Глава САП Назар Холодницкий отметил, что сотрудники ФБР находятся в НАБУ на основании меморандума. По его словам, они не участвуют в расследованиях. Холодницкий пояснил, что сотрудники ФБР дают консультации, иногда "ускоряют некоторые международные поручения".

В ФБР заявили, что сотрудники бюро работают в НАБУ на временной, ротационной основе и не являются оперативным агентами. "Любые заявления об обратном - ложные", - заверили в ФБР.