Отдых генпрокурора Луценко на Сейшелах стоил более EUR52 тыс. - "Схемы"

Семья генпрокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, где арендовала две виллы и потратила на отдых не менее €52 тыс. Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

По данным журналистов, генпрокурор, его жена (народный депутат Ирина Луценко), сын Виталий и сын Александр с женой арендовали виллы с видом на океан в одном из самых дорогих отелей на Сейшелах - Four Seasons Resort на острове Мае.

Семья Луценко провела на Сейшелах восемь ночей - с 3-го по 11 января 2018 года.

На сайте Four Seasons говорится, что виллы занимают площадь в 186 м², имеют бассейны и отличаются "незабываемым панорамным видом на бирюзовые и голубые воды залива и окружающие горы".

Средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы составляет €2648. Таким образом, восьмидневная аренда двух вилл превышает €42 тыс.

По данным "Схем", семья чиновника также заплатила наличными €10 473 за дополнительные услуги, в том числе €1440 - за аренду вертолета и €1265 - за сувениры в местных магазинах.

Общие затраты на отдых семьи Луценко, по данным "Схем", должны превысить €52 тыс.

Луценко в комментарии "Радіо Свобода" в Брюсселе назвал стоимость своего отдыха "не чрезмерной" и такой, которую "может себе позволить средний класс". Генпрокурор также пообещал, что обязательно задекларирует расходы на отдых.

"Я указал в декларации подарок сына, занимающегося бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации в марте-апреле", - заверил он.

18 января программа "Схемы" опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что президент снял для отдыха целый остров.

По данным пресс-службы президента, Порошенко во время новогодних праздников несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивы.