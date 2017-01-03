Отказ Украины от ядерного арсенала был непростым решением - Порошенко

Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия, отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала, больших объемов вооружений и запасов высокообогащенного урана, это были непростые решения, которые были приняты, несмотря на гарантии безопасности, в первую очередь США.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", - отметил Глава государства.

Напомним, П.Порошенко заявил, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины.