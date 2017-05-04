Отказ устроить видеоконференцию с Януковичем на заседании суда о его госизмене нарушает конвенцию по правам человека - защитник

Защитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что отказ Генеральной прокуратуры от организации видеоконференции с его подзащитным является грубым нарушением европейской конвенции по правам человека.

"Что касается видеоконференции, то действительно Генпрокуратура не заинтересована в получении сведений от В.Януковича, поэтому идет на грубое нарушение Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует любому человеку право на доступ к правосудию в случае, если его обвиняют в любых преступлениях", - сказал в интервью телеканалу "112.Украина" В.Сердюк в четверг утром перед заседанием суда в Киеве.

Адвокат также считает, что прогнозы генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что судебный процесс будет длиться 2-3 месяца, является давлением на суд.

Что касается начала судебного процесса, то по словам В.Сердюка заседание по планам защиты начнется с определения вопроса законности проведения автоматизированного распределения судей, ведь адвокатами В.Януковича подано заявление о нарушениях со стороны генпрокурора, связанных с вмешательством в деятельность судебной системы Украины, в частности, в автоматизированное распределение дел.

Дальше, по его словам, будут рассматриваться все остальные жалобы и ходатайства, которых поступило более 30.

При этом в 10.00 четверга Оболонский районный суд Киева начал рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины В.Януковича в государственной измене. У здания суда находится полтора десятка общественных активистов, которые держат в руках государственные флаги Украины. Они требуют привлечения к ответственности В.Януковича.

Также у здания суда находятся сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают правопорядок. Кроме этого и в самом здании суда, и возле него находится большое количество представителей СМИ, освещающих этот судебный процесс.