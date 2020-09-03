Отруєння Навального це доказ того, що для Путіна немає жодних "червоних" ліній - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко називає отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "черговим підтвердженням злочинної суті Кремля".

"Цинічний замах на вбивство проти лідера російської опозиції з використанням хімічної зброї - це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля. Це доказ того, що для Путіна немає жодних "червоних ліній", жодних моральних запобіжників", - цитує Порошенка сайт "Євросолідарності".

"Заради збереження влади і просування своїх неоімперських амбіцій, російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального - це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" і любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна", - заявив також Порошенко.

Він висловив надію на те, що "за рішучими і гучними деклараціями демократичний світ посилить режим санкцій проти Кремля".