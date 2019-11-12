Отставку Яременко за секс-скандала утвердили, уже есть кандидатуры преемников

Фракция "Слуги народа" рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что Яременко никоим образом не нарушил закон и обещания, данные избирателям и команде.

"Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - добавила депутат .

По ее данным, среди кандидатов на должность главы комитета - Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - сообщила Кравчук.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий на фоне секс-скандала вокруг его личности.

30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала заявив о провокации якобы для журналистов, позже Яременко попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".