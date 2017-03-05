Отвод судьи по делу Насирова и избрание меры пресечения рассмотрят в понедельник

Сегодня вечером истекает срок до которого суд должен был определить меру пресечения Насирову

Заявление защиты главы ГФС Романа Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, пишет УП.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Соломенского суда Яна Квитченко.

"Собранием судей было определено, что дежурство судей осуществляется исключительно в субботу. Мы не имеем права сегодня рассматривать заявление", - сказала она.

По словам Квитченко, заявление будет передано в канцелярию суда, в понедельник оно будет распределено следственному судье, после чего станет известно о времени продолжения заседания по избранию меры пресечения Насирову.

Пресс-секретарь Соломенского суда также сообщила, что рассмотрение как заявления об отводе судьи, так и ходатайства об избрании Насирову меры пресечения будет происходить в помещении Апелляционного суда Киева, поскольку помещение Шевченковского райсуда, в котором Соломенский райсуд рассматривал ходатайство в субботу и воскресенье, не может вместить всех желающих.

Как сообщалось, ранее суд объявил перерыв в заседании, поскольку защита Насирова заявила ходатайство об отводе судьи.

НАБУ призвало судей Соломенского райсуда Киева безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Насирову.

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования газового "дела Онищенко". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен. По данным НАБУ, Насиров поручил дать безосновательные отсрочки на уплату ренты компаниям, бенефициаром которых является нардеп- беглец Александр Онищенко.

Кабмин отстранил Насирова от должности на время расследования. САП планирует просить суд о содержании Насирова под стражей и отстранения его от должности главы Фискальной службы.

По материалам: Украинская правда