Ознак створення наступальних угрупувань бойовиків в Донбасі не виявлено - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про те, що ознак підготовки наступальних угруповань окупантів в Донбасі немає, передає "Інтерфакс- Україна". Він також вказав на те, що бойовики здійснюють провокаційні обстріли.

"Ситуація в ООС є сьогодні контрольованою, і різких змін там не відбувається. Ознак створення наступальних угрупувань противника теж не виявлено. На сьогодні триває 211 доба режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - заявив Хомчак під час пресконференції в Києві.

Він також додав, що режим припинення вогню в Донбасі виконується "в основному ВСУ і, на жаль, не повною мірою виконується нашим ворогом, збройними формуваннями РФ, які перебувають на непідконтрольній території". Також він додав, що на окремих ділянках лінії розмежування бувають провокаційні обстріли.

"Уздовж всієї лінії зіткнення вони носять іноді затихає (характер - ред.), іноді активізуються. Ці обстріли наших позицій, а також мирних населених пунктів як на нашій території, так і на тимчасово непідконтрольній території, активізуються, як правило, під час засідання Тристоронньої контактної групи. А зараз ми це спостерігаємо (я це вже говорив) після рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо введення санкцій проти відповідних осіб або до відповідних фірм", - додав Хомчак

Він зазначив, що основною метою провокацій з боку бойовиків є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння. Також серед головних завдань окупантів дискредитація українських військових.

"Українські військовослужбовці в районі операції перебувають на стійких позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох сторін", - підкреслив Хомчак.

За його словами, підрозділи ЗСУ завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, а також для стримування противника від ведення будь-яких активних дій.

Як повідомлялося, у результаті обстрілу з боку бойовиків один український військовий в Донбасі загинув, ще один отримав поранення.

Упродовж минулої доби, 21 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

З 00:01 27 липня 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджене учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У Кремлі відмовилися гарантувати дотримання режиму тиші бойовиками, вкотре заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

За матерiалам: Інтерфакс- Україна



