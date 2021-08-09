Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорять питання політики, безпеки та економіки, - Кулеба

Під час спільної поїздки в США глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака були узгоджені основні питання зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший - це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий - безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися.

Третій - економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передам на розгляд американської сторони", - сказав він.

Кулеба розповів, яким буде офіційний результат поїздки до Штатів.

"(За результатами зустрічі - ред.) буде спільний документ двох президентів, будуть підписані документи, деякі з них вже буквально на фінальній стадії опрацювання. Деякі потребують додаткового опрацювання. Будуть конкретні документи за результатами візиту, в цьому я запевняю", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.