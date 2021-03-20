Під Офісом Президента була зневага до протесту як такого - Подоляк

Президент Володимир Зеленський вважає принципово важливим, щоб громадяни могли відкрито і мирно використовувати своє право на протест, і не бачить сенсу перешкоджати таким акціям.

Однак на сьогоднішній акції біля стін ОП спостерігалося відверта зневага до суспільства і до суті протесту як такого, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі, переданому Укрінформу.

"Для Президента Зеленського це принципове питання - щоб усі наші громадяни могли відкрито і мирно скористатися своїм правом на протест. Володимир Олександрович, на відміну від своїх попередників, не бачить жодного сенсу перешкоджати протестам", - сказав Подоляк.

За його словами, біля президентського Офісу майже щодня відбуваються ті чи інші акції протесту, вулиця практично завжди відкрита для протестувальників, і більшість акцій закінчуються цілком мирно.

"Утім, сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверту зневагу до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, скоріше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе якісь кричущі руйнування. І хизуватися цим публічно", - вважає радник керівника ОП.

Подоляк висловив думку, що ця тактика дискредитує самих організаторів таких акцій, а також "оголює їхні приховані страхи", коли "власна невпевненість у правоті і змушує частину організаторів удаватися до вандалізму, щоб хоч якось звернути на себе увагу".

"Під ОПУ в суботу були сотні людей - більшість із них навіть не підозрювали, що організатори акції та кількадесят неадекватно налаштованих хлопців спробують використовувати звичайних учасників протесту в отаких своїх спробах щось демонстративно ламати таі провокувати жорстку відповідь від поліції. Це ж запросто читається. І запросто прораховується. Розбиті шибки поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу Президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш. Усі зроблять свої висновки ", - переконаний Подоляк.

Водночас він заявив, що в класичній російській пропаганді роками брехали, ніби на вулицях Києва постійно відбуваються якісь заворушення, якісь руйнування. І за його словами, після ситуації біля ОП "парочка десятків людей сьогодні, на жаль, ці дурні пропагандистські кліше навмисне підтвердили".

Як повідомляв Укрінформ, у суботу ввечері під Офісом Президента відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, під час якої її учасники палили фаєри і розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

23 лютого Приморський райсуд Одеси визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними у викраденні людини, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Суд призначив Стерненку і Демчуку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист заявив про намір якомога швидше подати апеляцію на вирок активістові.