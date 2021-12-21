Підозра Порошенку: Правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що повідомлення про підозру п'ятого президента України лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка - у межах чинного законодавства.

Про це він сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV увечері 20 грудня.

Відповідаючи на запитання, чи не знизить ця ситуація інвестиційну привабливість України, якщо закордонні партнери визнають провадження політичним, прем'єр-міністр підкреслив, що справа перебуває у сфері компетентності правоохоронців і питання щодо цього треба ставити їм.

"Я переконаний, що правоохоронні органи абсолютно законно роблять свою роботу. Я переконаний, що це все в межах чинного законодавства України", - сказав Шмигаль.

20 грудня ДБР та СБУ повідомили Порошенка про підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Порошенка, а також нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука у Службі безпеки України називають головними фігурантами провадження.

Адвокат п'ятого президента Ілля Новіков сказав, що підозру "засунули у щілину хвіртки", ЗМІ писали, що документ надіслали поштою, а прокурори кажуть, що повідомили Порошенка про підозру в такий спосіб, який передбачено законодавством.

Порошенко із 17 грудня перебуває за межами України. Він "напевно повернеться" незабаром, сказав Новіков, але не назвав конкретних термінів. За словами адвоката, до кінця року це не відбудеться, але Порошенка на 23 грудня викликають у Держбюро розслідувань - йому планують вручати клопотання про запобіжний захід.

За даними слідства, за час існування схеми терористів "ДНР" та "ЛНР" профінансували на понад 200 млн грн. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що у справі, окрім Медведчука, фігурує ексрадник міністра енергетики Сергій Кузяра, а також "вищі посадовці країни, Нацбанку тощо, керівники проросійських терористів на окупованих територіях, представники влади РФ".

Голова СБУ Іван Баканов попереджав, що у межах розслідування справи за підозрою на адресу Медведчука перевірятимуть причетність Порошенка та ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

"Порошенко категорично відкидає звинувачення з боку влади та вважає їх класичним зразком сфабрикованих, політично вмотивованих справ та чорного піару проти політичних опонентів", - заявили у партії "Європейська солідарність".

Сам Порошенко заявляв, що 2014 року уряд України і він як глава держави "мусили рятувати ситуацію". Він наголосив, що Росія влаштувала тоді Україні "тотальну блокаду".