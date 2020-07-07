Підозрюваного у вимаганні $250 тис. підполковника СБУ взято під варту з альтернативою 10 млн гривень застави

Печерський районний сул Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою із заставою 9,7 млн гривень для підполковника Служби безпеки, якого підозрюють у вимаганні 250 тис. доларів.

Про це повідомляється на сайті Офіса генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця 250 тис. доларів США за нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити.

У випадку відмови вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 6 липня слідчі ДБР затримали майора СБУ після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $1000 (ч. 3 ст. 368 ККУ). За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за вирішення питання працевлаштування до спецслужби.

