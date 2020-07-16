Піщанська очолила Антимонопольний комітет

Ольга Піщанська призначена головою Антимонопольного комітету України.

Призначення Піщанської в парламенті підтримали 255 народних депутатів.

Під час виступу у Верховній Раді Піщанська заявила, що розуміє всі виклики, які стоять перед АМКУ.

З пріоритетів Піщанська виділила боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій і картелів, а також припинення антиконкурентних дій органів влади.

3 липня парламент відправив у відставку попереднього голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.

Обов'язки керівника відомства взяла на себе Ольга Піщанська, яка з вересня 2019 року обіймала посаду першого заступника.

А до роботи в АМКУ вона більше 15 років була на ключових позиціях в компанії АрселорМіттал Кривий Ріг.