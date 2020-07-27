Пєсков прокоментував розмову Зеленського і Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна - мала конструктивний і діловий характер.

"Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною", прокоментував Пєсков,передає "УП" з посиланням на іноземні ЗМІ.

26 липня президент Володимир Зеленськии та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю терміновоі реалізаціі додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

СтопКор

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