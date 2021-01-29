Пєсков прокоментував слова Симоньян про "приєднання Донбасу"

Влада РФ не має наміру "включати до складу Росії" Донбас. Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков журналістам 29 січня, коментуючи заяви російської пропагандистки Маргарити Симоньян, повідомило агентство ТАСС.

За словами Пєскова, РФ "і далі захищатиме російськомовне населення".

Спікер сказав, що Симоньян є "медіаменеджеркою та журналісткою" і "жодним чином не може бути виразницею офіційної позиції РФ".

Пєсков додав, що "таке питання на порядку денному не стоїть".

Симоньян 28 січня, виступаючи на форумі "Русский Донбас" в окупованому Росією Донецьку, заявила, що "люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною величезної, великої, щедрої батьківщини".

"Ви зобов'язані їм це забезпечити. Росіє, матінко, забери Донбас додому", - сказала пропагандистка.

Із 2005 року Симоньян очолює телеканал RT, а також є головною редакторкою пропагандистського інформаційного агентства "Россия сегодня".

У грудні 2014 року Симоньян занесли в базу даних українського сайта "Миротворець" за антиукраїнську пропаганду. Їй офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України..