Після голосування за міністрів у ВР вирішили ще більше посилити покарання за "кнопкодавство"

Парламентьскому комітету з питань Регламенту доручено до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за "кнопкодавство". Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Відбулась нарада представників депутатських фракцій та груп. Разом з Прем'єр-міністром ми обговорювали ситуацію, яка, можливо, вчора мала місце. Я маю на увазі те явище, яке, на щастя, з одного боку стало винятком в стінах Верховної Ради України 9-го скликання, але іноді повертається. Явище називається "неперсональне голосування", або "кнопкодавство", - сказав Разумков.

Він нагадав, що нардепи навіть ухвлили закон про відповідальність за неперсональне голосування.

"Але сьогодні всі колеги говорять, що воно не працює. Тому домовились про наступне: перше - у нас є регламентний комітет, до 15 січня, це спільна позиція всіх фракцій та груп, розробити зміни до законодавства, яке б зробило більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування. І в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках збільшення штрафів за такі дії", - заявив голова ВР.

Він додав, що законодавство необхідно розробити до 15 січня, щоб розглянути його одним з перших після Нового року.

"Друге - всі фракції звернулись до мене з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування, яке, не дай Боже, буде відбуватись. Наприклад, в ложах", - сказав він.

Разумков нагадав також, що на початку роботи Верховної Ради 9-го скликання працювала підготовча депутатська група.

"Ми чітко визначили, які місця визначені до якої фракції... У нас залишились вільні місця, які залишились як резервні. Але вони вже стали не резервними, а постійними для тих чи інших нардепів. Тому ми повертаємось до того розташування депутатських фракцій та груп, яке було під час розподілу місць на початку нашої роботи. Інші місця голосування будуть відключені від системи "Рада", - додав він.

Зазначимо, раніше сьогодні Разумков доручив керівникам фракцій та груп зібратись у його кабінеті та оголосив перерву у засіданні парламенту через ймовірне "кнопкодавство" при голосуванні за міністрів

Так, напередодні Верховна Рада призначила двох міністрів - Романа Лещенка міністром аграрної політики та Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Зокрема, за Сергія Шкарлета віддали голоси 226 нардепів - це мінімально необхідна кількість голосів для прийняття такого рішення.

Після цього у фракції "Голосу" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.