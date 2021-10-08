Після скандальних висловлювань про смерть Полякова Третьякову просять відсторонити від засідань в Раді

Керівницю Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, члена фракції "Слуга народу" Галину Третьякову можуть відсторонити від засідань Верховної ради на п'ять днів, а також зняти з посади голови комітету через повідомлення у партійному чаті "Слуги народу" після смерті нардепа Атона Полякова: "одним ворогом менше".

Про це голова фракції "Слуги народу" Давида Арахамії повідомив журналістам під час брифінгу в кулуарах парламенту.

"Пані Третьякова, як мені здається, дозволила собі необережні вислов. І я вибачився перед усіма колегами і перед виборцями за такі вирази. Пані Третьякова покинула зал, і ми підписали від усієї фракції лист до Регламентного комітету з тим, щоб вони відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань", - сказав він.

За словами нардепа з групи "За майбутнє" Тараса Батенка, Третьякову просять відкликати і з посади голови парламентського комітету.

"Ми зібрали щойно перерву з приводу виразів пані Третьякової в чаті "Слуг народу", як нам стало відомо, де вона сказала про те, що "одним ворогом менше", про смерть Антона Полякова, свого колеги і колишнього члена фракції... Така зухвала поведінка не могла бути проігнорована. Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп, крім "Слуги народу", і звернулися до голови Верховної ради і голови Регламентного комітету щодо відкликання пані Третьякової з посади голови профільного комітету. Чекаємо рішення. Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги Третьякової. Я вважаю, що вона недостойна взагалі бути народним депутатом України.", - зазначив Батенко.

Уранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова. За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Поялкова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. У Верховній Раді перед початком засідання в п'ятницю вшанували хвилиною мовчання пам'ять народного депутата.