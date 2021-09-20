Після виборів до Держдуми РФ почнеться політичне об'єднання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" - правозахисник

Після виборів до Державної думи Кремль хоче політично об'єднати бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це 19 вересня повідомив у Facebook співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

"Під час роботи зі збирання інформації про проведення виборчого процесу монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання НВФ "ЛНР" і ДНР". Над цим процесом працює тристороння комісія, ініційована Кремлем, у яку входять представники "ЛНР", "ДНР" і польові політтехнологи Кремля", - написав він.

За даними правозахисника, процес "політичного об'єднання" в ОРДЛО ініціюють "так звані представниками Донбасу в Держдумі".

"Цей процес подаватимуть, як необхідність в об'єднанні "республік Донбасу" в один кулак для відновлення "територіальної цілісності" Донбасу. Наразі вже тривають процеси з об'єднання так званих громадських рухів (вони виконують роль політичних партій в ОРДЛО) в республіканські (тобто загальні), наступний етап - це створення єдиних республіканських підприємств за прикладом ГУП "Залізниці Донбасу", - пояснив Лисянський.

Він вважає цей процес "проміжним етапом у стратегії Кремля проти України".