Pandora Papers: опублікувани документи про офшори світових лідерів, серед них - Зеленський

Журналісти з усього світу опублікували документи про офшори світових лідерів

Глобальний витік документів Pandora Papers показав, що 35 нинішніх та колишніх світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, були пов'язані з офшорними компаніями.

У неділю, 3 жовтня, відповідні матеріали опублікувала низка впливових ЗМІ, як-от The Guardian, The Washington Post, Deutsche Welle, BBC та інші. Від України над розслідуванням працювали журналісти проєкт Слідство.Інфо.

Загалом у проєкті взяли участь понад 600 журналістів зі 117 країн світу, які є членами The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) - незалежної міжнародної мережі журналістів-розслідувачів, які спільно викривають транскордонну злочинність та міжнародну корупцію. Раніше вони працювали над глобальним витоком документів Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN, а тепер дослідили 11,9 мільйонів офшорних документів Pandora Papers.

Мільйони документів розповідають про секретні фінанси більш ніж 300 держслужбовців, зокрема міністрів, суддів, мерів та військових з більш ніж 90 країн світу. У них також фігурують мільярдери та знаменитості.

Як пише DW, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помчінику Сергію Шефіру.

Документ від червня 2019 року свідчить, що Шефір зберігав свою частку після того, як приєднався до адміністрації Зеленського. Президент та його перший помічник не відповіли на неодноразові запити партнерів ICIJ.

Також журналісти Cлідство.Інфо знайшли підтвердження того, що офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія Квартал 95 почала співпрацювати з телеканалом 1+1.

У розслідуваннях Pandors Papers фігурують колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, король Йорданії, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та інші виосокопосадовці. Також, згідно з витоком документів, президент Росії Володимир Путін пов'язаний з секретними активами в Монако, а президент Кенії Ухуру Кеніата та шість членів його родини таємно володіли мережею офшорних компаній, одна з яких оцінювалася як володіння активами у розмірі $30 мільйонів.