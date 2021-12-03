Pandora Papers: у СБУ заявляють, що перевірка не виявила порушень у декларації Баканова

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації голови СБУ Івана Баканова за 2020 рік і встановило, що оцінка задекларованих активів відповідає даним, отриманим із наявних джерел.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі СБУ.

Таким чином, уточнили у пресслужбі, ознак необґрунтованості активів не виявлено.

Зазначається, що також за результатами перевірки не встановлено ознак незаконного збагачення.

В СБУ зауважили, що у довідці про результати перевірки звертається увага на окремі незначні неточності в декларації. Наприклад, зазначається, що декларант вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі 27 грн 77 коп., а за законом такий тип рахунків указувати не потрібно.

Крім того, як повідомляється, з приводу інформації, висвітленої у розслідуванні Pandora Papers, НАЗК зазначає: за відомостями від 5.05.2019 року належні суб'єкту декларування акції компанії Davegra Limited були відчужені.

В СБУ підкреслили, що загалом ознак правопорушень, передбачених ч.4 ст.172- 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог фінансового контролю) та ст.366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації), НАЗК не виявлено.

Як повідомлялось, проєкт Pandora Papers оприлюднив матеріали-розслідування стосовно офшорних компаній, де, зокрема, згадується голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За даними розслідування, "Зеленський та його партнери використовували компанії, розташовані на Британських Віргінських островах, Белізі та Кіпрі. Двоє наближених до Зеленського осіб в офшорній мережі, які також були частиною його телепродюсерської компанії, зараз обіймають високі посади: Сергій Шефір - головний помічник Президента Зеленського, а Іван Баканов очолює Службу безпеки України".

В СБУ у цьому зв'язку заявили, що з моменту призначення у 2019 році на посаду голови СБУ Іван Баканов не займається жодним видом комерційної діяльності, а інформація щодо його статків і доходів відображена у щорічній декларації.